BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Befürchtung einer konjunkturellen Krise zurückgewiesen und zugleich betont, dass Deutschland im Fall einer tatsächlichen Krise handeln könne. Der Konjunktur sei "ein wenig die Puste ausgegangen", internationale Entwicklungen zeigten ihre Wirkung und führten dazu, dass Entscheidungen vertagt würden, sagte Scholz beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin. Alle Prognosen gingen jedoch davon aus, dass das Wachstum wieder steige.

"Es ist immer noch viel zu gering, gemessen an unseren Erwartungen, aber es ist keine Krise", hob der Finanzminister hervor. Das so zu bezeichnen, sei "unverantwortlich". Lösten sich die momentanen weltwirtschaftlichen Probleme, könne das Wachstum auch höher ausfallen als in den Prognosen erwartet. Im Falle einer Krise könne Deutschland aber reagieren. "Wenn wir sehen, sie steht unmittelbar bevor, dann werden wir schon zu handeln wissen", sagte er. Es müssten zielgerichtete, zeitlich befristete Maßnahmen sein, die wirklich zu einer Belebung beitrügen. Die entsprechenden Instrumente müsse man sich aber "aufbewahren für den Moment, wenn es wirklich so weit ist".

Scholz betonte vor den Arbeitgebervertretern, die Politik müsse auch über Fragen wie die unterschiedliche steuerliche Behandlung von Personen- und Kapitalgesellschaften nachdenken. "Wir gucken uns diese Dinge an", versprach er. Allerdings solle man "nicht auf eine große Senkung hoffen", denn "das ist nicht drin". Insgesamt forderte er von den Arbeitgebern eine "Sozialpartnerschaft 4.0". Staat und Wirtschaft müssten gemeinsam für Fairness, Gerechtigkeit und Zusammenhalt eintreten, erklärte er in einer Kurznachricht zu der Veranstaltung. "Möglichkeiten für die Wirtschaft gibt es genug: gute Löhne zahlen, weiterbilden und vor allem: investieren."

November 12, 2019

