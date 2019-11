München/Rostock/Cambridge,MA,USA (ots) - Das innovative Life-Science-Unternehmen Centogene, deren größter Aktionär die DPE Deutsche Private Equity (DPE) ist, hat an der New Yorker Technologie-Börse NASDAQ einen erfolgreichen Börsengang absolviert: Brutto fließen Centogene damit 56 Millionen US-Dollar zu. Bei einem Emissionspreis von 14 US-Dollar pro Aktie wurde das Unternehmen mit 278 Mio. US-Dollar (250 Mio. Euro) bewertet.Den Emissionserlös will Centogene vor allem in Forschung und Entwicklung investieren. Centogene ist auf seltene Erkrankungen spezialisiert und entwickelt auf Basis von klinischen, genetischen und biochemischen Daten medizinische Lösungen für Patienten. Das Rostocker Unternehmen beschäftigt derzeit rund 400 Mitarbeiter und diagnostiziert Patienten, welche an seltenen Erkrankungen leiden, aus über 110 Ländern. Dazu hat Centogene über viele Jahre die weltweit größte kuratierte Datenbank aufgebaut und nutzt hierfür nun auch die neuen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz.2006 hatte der langjährige Rostocker Universitätsprofessor Arndt Rolfs Centogene gegründet. 2017 stieg DPE im Rahmen einer Wachstumsfinanzierung bei Centogene ein, auch, um das junge Unternehmen für das starke Wachstum richtig aufzustellen. DPE-Partner Guido Prehn, Aufsichtsrat bei Centogene: "Centogene ist schon heute einer der weltweit führenden Spieler im Bereich der sogenannten seltenen Erkrankungen und ermöglicht mit seiner Arbeit nicht nur präzise Diagnosen, sondern auch personalisierte Therapien mit deutlich erhöhter Wirksamkeit. Hierfür arbeitet Centogene eng mit der pharmazeutischen Industrie zusammen. Wir sind sehr stolz auf das Management und die Mitarbeiter, die mit dem erfolgreichen Börsengang an die NASDAQ die Voraussetzungen für den nächsten großen Wachstumsschritt geschaffen haben."Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch wird es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einem Gebiet geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder eines solchen Gebietes rechtswidrig wäre.Über die DPE Deutsche Private Equity:Die DPE ist eine unabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft und zählt zu den größten Wachstumskapitalgebern in Deutschland. Sie fokussiert sich dabei auf mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die in Branchen tätig sind, die eine langfristig positive Entwicklungsperspektive aufweisen. DPE wurde 2007 gegründet und hat sich seitdem an 26 Unternehmen beteiligt, die über 50 Folgeinvestitionen getätigt haben und heute mehr als 8.000 Mitarbeiter beschäftigen. DPE verwaltet ein Gesamtvermögen von rund 1,2 Mrd. Euro.Weitere Informationen zu DPE finden Sie unter www.dpe.de.Medienkontakt:DPE Deutsche Private Equity Management III GmbHTobias M. WeitzelBSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbHTel: +49 177 7215 760Email: weitzel@kommunikation-bsk.deOriginal-Content von: DPE Deutsche Private Equity GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102876/4438072