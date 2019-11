Die soeben vorgelegten 9-Monats-Zahlen sind der Anstoß dafür. Noch wichtiger sind die Perspektiven von Wirecard selbst per 2025.



Wirecard-Investments benötigen gute Nerven! Falschinformationen gehören ebenso dazu wie richtungsweisende Ziele in einem der interessantesten Sektoren weltweit: Finanzdienstleistung/Zahlungsverkehr.



In den letzten 4 Wochen wurden umfangreich Short-Spekulationen aufgebaut (+169 %) für 15,8 % aller Aktien. Gleichzeitig kauft Wirecard eigene Anteilsscheine zurück. Das ergibt ein Chaos-Bild für die Markttechnik dieser Aktie.



Die Klassenziele von Wirecard sind die Richtlinie. Aber die Volatilität des Kurses bleibt hoch. Wir hatten vor Wochen ein Kauflimit genannt, das wir auch jetzt noch aufrechterhalten.



