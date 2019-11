Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG Unternehmen: Schweizer Electronic AG ISIN: DE0005156236 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.11.2019 Kursziel: 19,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Entwicklung in Q3 besser als erwartet ??" Jahresziele dürften tendenziell am oberen Ende erreicht werden Schweizer hat vergangene Woche den 9M-Bericht vorgelegt und dabei umsatzund ergebnisseitig besser als von uns erwartet abgeschnitten. [Tabelle] Rückkehr zum Umsatzwachstum: In Q3 legten die Erlöse erstmals in diesem Jahr zu. Das Wachstum um 4,0% auf 34,1 Mio. Euro zu (MONe: 31,1 Mio. Euro) war vor allem auf eine anziehende Geschäftsdynamik mit Kunden aus der Automobilindustrie zurückzuführen. Darin zeigt sich, dass Schweizer trotz der schwächelnden Fahrzeugproduktion überproportional von Trends wie der Hybridisierung und Elektrifizierung der Fahrzeuge profitiert. Des Weiteren entwickeln sich die margenschwächeren Umsätze mit den asiatischen Partnern WUS und Meiko nach wie vor sehr stark (9M: +60% yoy). Die anhaltende Schwäche mit Kunden aus dem Industriesektor (9M: -24% yoy) wurde dadurch überkompensiert. Ergebnisrückgang geringer als erwartet: Mit einem Q3-EBITDA i.H.v. 1,9 Mio. Euro konnte Schweizer auch unsere Ergebnisprognose (MONe: 1,2 Mio. Euro) übertreffen. Dies beruht vor allem auf dem höheren Bruttoergebnis von 4,5 Mio. Euro, womit sich die Bruttomarge im dritten Quartal auf 13,3% verbesserte (MONe: 12,8%; H1: 10,8%). Darin spiegeln sich die schneller als von uns erwartet einsetzenden Erfolge der Optimierungsmaßnahmen im Personal- und Sachkostenbereich wider. Der dennoch signifikante Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahr (-29,6%) ist hauptsächlich in den Ramp-up-Kosten für den Werksneubau in China begründet, die bei einem planmäßigen Baufortschritt aber sogar leicht unter der Prognose des Unternehmens lagen. Guidance dürfte nun am oberen Ende erreicht werden: Auf Basis des besser als erwarteten Q3 implizieren die bestätigten Unternehmensziele (Umsatz: 120 bis 125 Mio. Euro; EBITDA: 0 bis 4 Mio. Euro) in der Mitte der Bandbreiten einen leichten Umsatzrückgang von 1,4% sowie ein EBITDA von -0,9 Mio. Euro in Q4. Beides halten wir vor dem Hintergrund der zu beobachtenden Erholung im wichtigsten Kundensektor Automotive gegenwärtig für zu pessimistisch, wenngleich das Ergebnis in Q4 aufgrund der geringeren Zahl an Arbeitstagen sowie der zunächst wachsenden Ergebnisbelastungen in China (SOP erst in Q1 2020) unter Q3-Niveau liegen dürfte. Nichtsdestotrotz sehen wir nun tendenziell das obere Ende der Zielspannen als erreichbar an und haben unsere Prognosen entsprechend angehoben. Fazit: Schweizer schneidet in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld besser ab als erwartet. Zwar bleiben die Unwägbarkeiten im Sektor hoch, doch sollte sich der mittelfristig angelegte Investment Case durch den Produktionsstart in China Anfang 2020 weiter materialisieren. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 19,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19345.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

November 12, 2019 10:56 ET (15:56 GMT)