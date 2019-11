Bonn (ots) - Diskutieren Sie mit!Zwei Drittel der Deutschen glauben laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach, man müsse heutzutage "sehr aufpassen", zu welchen Themen man sich wie äußert. Sogar von Sprechverboten ist die Rede, wenn Aktivisten eine Lesung des ehemaligen Innenministers Thomas de Maiziére (CDU) verhindern. Auf der anderen Seite scheinen die Hemmschwellen in der öffentlichen Debatte immer weiter zu sinken. Hass und Hetze in den Sozialen Medien sind das beste Beispiel dafür. Dass die Grünen-Politikerin Renate Künast mit einer Klage gegen Facebook-Kommentare scheiterte, in denen sie unter anderem als "geisteskrank" bezeichnet wurde, stieß bei vielen auf Unverständnis. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert dazu auf, "neue Mauern aus Wut und Hass, Mauern der Sprachlosigkeit und Entfremdung" einzureißen. Wie kann uns das gelingen? Wie erreichen wir eine ehrliche, aber respektvolle Auseinandersetzung in der Gesellschaft? Wie hat sich die Debattenkultur durch das Internet verändert? Wie kommen wir ins Gespräch?Ihre Meinung ist uns wichtig!Das möchten wir gerne gemeinsam mit Ihnen und unseren drei Studiogästen, Renate Künast (B'90/Die Grünen), Thomas de Maiziére (CDU) und Katharina Nocun (Netzaktivistin) diskutieren. Über die Social-Media-Kanäle Facebook und Twitter, sowie per Mail werden Ihre Fragen und Kommentare in die Livesendung einfließen.Seien auch Sie live dabei!phoenixrunderunde@phoenix.defacebook.com/phoenixWiederholung um 24:00 Uhr. Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4438133