Ein Mix aus guten Geschäftszahlen, Hoffnung im Handelsstreit und Rekorden an den US-Börsen hat den Dax am Dienstag wieder nach vorne gebracht. Der Leitindex erreichte im Verlauf mit 13 308 Punkten ein Jahreshoch und schloss mit plus 0,65 Prozent auf 13 283,51 Punkten.

Damit rückt der Dax wieder näher an sein Rekordhoch bei knapp 13 597 Punkten aus dem Januar 2018 heran. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Dienstag um 0,16 Prozent auf 27 012,69 Punkte nach oben.

Erneut war der Handelsstreit Thema. "Gerüchte, dass US-Präsident Donald Trump die Entscheidung über eine Verhängung von Strafzöllen auf EU-Importfahrzeuge erneut verschieben könnte, heben die Stimmung", hieß es von der Postbank. Auf fruchtbaren Boden stießen auch die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten, die sich im November überraschend stark verbessert hatten. Im Dax verbuchten die Aktien der Deutschen Post und von Infineon hohe Kursgewinne nach Quartalszahlen./ajx/he

ISIN DE0008469008 DE0008467416

