Kalochori (pta035/12.11.2019/17:34) - Thessaloniki, den 12. November 2019 - Hiermit gibt die World Excellent Products S.A. (ISIN GR519001002) die Umsetzung einer Kapitalerhöhung bekannt. Um die internationale Expansion vornehmlich in den Zielmärkten Amerika, Kanada, Großbritannien und Deutschland zu beschleunigen, hat der Vorstand des Emittenten beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von aktuell 2.351.590 Namensaktien um 23.260 Namensaktien auf 2.374.850 Namensaktien zu erhöhen. Der Preis pro Aktie dieser Kapitalerhöhung liegt bei 21,50 Euro. Somit fließen der Gesellschaft 500.090 Euro an liquiden Mitteln zu.



Das vorrangige Ziel der World Excellent Products S.A. ist es, die Marketing-Aktivitäten zu intensivieren und die eigenen Produkte sowohl auf Fachmessen zu präsentieren, als auch über Social Media zu bewerben. Die eigene Marke soll somit sichtbarer und bekannter werden, während der Verkauf und die Marktdurchdringung gefördert werden. Auf diese Weise sollen die Umsätze in den genannten Ländern bis Juni 2020 um 40 Prozent erhöht werden.



Schließlich wird die Gesellschaft in den Aufbau des Produktportfolios investieren um neben den bekannten Produkten Olivenöl und Balsamico zukünftig auch Honig, Trüffel und Tomatenprodukte anbieten zu können.



Über die World Excellent Products S.A. (WEP): WEP ist ein Unternehmen, das sich mit der Standardisierung und dem Export von hochwertigen, gesunden und ernährungsphysiologisch hochwertigen Lebensmitteln beschäftigt. Dabei steht die Erweiterung des aktuellen Produktportfolios um weitere Produkte, die hauptsächlich auf dem griechischen Markt produziert werden, im Vordergrund. Aktuell gehört das hochwertige Olivenöl "5olive" zu den Lead-Produkten der Gesellschaft. Die erste Stufe der neuen Produkte besteht aus Honig, Gewürzen und Tomatenprodukten. Darüber hinaus sollen Produkte, die in anderen Ländern produziert werden, in den Produktmix aufgenommen werden. Grundvoraussetzung ist hierbei immer, dass alle Produkte, die in das WEP-Portfolio aufgenommen werden, "Spitzenqualität" und ein echten "Mehrwert" für die Verbraucher bieten.



