München (ots) - Tanja Schorer-Dremel, stellvertretende Vorsitzende der CSU-Fraktion, ist heute bis zum Ende dieser Legislatur erneut zur Vorsitzenden der Kinderkommission im Bayerischen Landtag gewählt worden. In der Kinderkommission arbeiten alle Fraktionen mit je einem Mitglied gemeinsam für die Belange der Kinder in Bayern."Das Schöne und Wertvolle bei diesem Gremium ist, dass nicht Parteipolitik oder Ideologie im Vordergrund stehen, sondern wirklich das Wohl der Kinder", sagt Tanja Schorer-Dremel, die als Vorsitzende den Kindern nicht nur eine Stimme geben will, sondern mit der Kommission vor allem auch im intensiven Austausch mit Kindern und Jugendlichen über deren Anliegen bleiben will:"Kinder brauchen Wertschätzung, Anerkennung und auch das Gefühl dass ihre Stimme, ihre Ansicht etwas wert ist. Politik muss das aufgreifen und Politik hat auch die Aufgabe, das auch real im Alltagsbetrieb mit einzusetzen. Diese Wertschätzung und Anerkennung für die Belange der Kinder - das ist die Aufgabe, egal bei welchen Themenfeld."