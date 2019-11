FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewerkschaft Verdi hat in ihren Tarifverhandlungen mit der Deutschen Lufthansa für die 3.500 saisonalen Flugbegleiter eine "kurzfristige Lösung" erreicht. So erhalten die nach dem Tarifvertrag Saisonalitätsmodelle Kabine (SMK) beschäftigten Mitarbeiter rückwirkend ab 1. November 2019 beispielsweise eine Winterzulage in Höhe von 400 Euro pro Monat bei einer vertraglich vereinbarten Winterarbeitszeit von November bis Februar, wie Verdi mitteilte.

Die Gewerkschaft fordert über kurzfristige Zahlungen hinaus aber auch eine neue Tarifstruktur. "Die Tarifparteien ver.di und Lufthansa haben zudem vereinbart, sich im Weiteren den Arbeitszeitmodellen grundsätzlich zu widmen, um dort wesentliche Verbesserungen für alle Beschäftigten der Lufthansa Kabine zu erzielen", teilte Verdi mit.

Die Verhandlungen waren am Montag aufgenommen worden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2019 12:09 ET (17:09 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.