True Religion Apparel, Inc., hat bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat Michael Buckley mit sofortiger Wirkung zum neuen Chief Executive Officer ernannt hat. Buckley war zuvor von 2006 bis 2010 als Präsident von True Religion Apparel tätig. Er wird für die Entwicklung und Umsetzung des zukünftigen Leitbildes und des zukünftigen Fahrplans von True Religion verantwortlich sein. Buckley wird dem Verwaltungsrat des Unternehmens unterstehen.

Michael Buckley ist eine namhafte Führungskraft im Bereich Einzelhandel und Konsumgüter mit über 30 Jahren erfolgreicher Branchenerfahrung im In- und Ausland, was Markenwachstum und Wertschöpfung betrifft. Zuletzt war er Chief Executive Officer der Differential Brands Group (nach dem Erwerb der Global Brands Group in Centric Brands umbenannt), eines an der NASDAQ notierten Unternehmens. Differential besaß die Marken Hudson Jeans, Robert Graham und Swims. Vor seiner Zeit bei Differential war er von 2011 bis 2016 Chief Executive Officer von Robert Graham Designs, bis das Unternehmen für 180 Millionen US-Dollar (Mio. USD) an die Differential Brands Group verkauft wurde. Vor seiner Tätigkeit bei Robert Graham war er von 2006 bis 2010 Präsident von True Religion Apparel. Während dieser Zeit stieg der Umsatz von 100 Mio. USD auf über 300 Mio. USD, das EBITDA stieg von 30 Mio. USD auf über 90 Mio. USD, und die Marktkapitalisierung an der NASDAQ verdreifachte sich auf 850 Mio. USD. Die Einzelhandelsplattform wurde von einem auf 100 Läden erweitert, und das Unternehmen dehnte seine Produktpalette mit T-Shirts, Hemden, Strickoberteilen, Oberbekleidung und einer Reihe von Lizenzen für Schuhe, Düfte, Brillen, Badebekleidung und Accessoires aus. Sowohl 2008 als auch 2009 war True Religion gemessen an der Gewinnspanne nach Steuern von allen börsennotierten US-Bekleidungsunternehmen am rentabelsten.

Der Vorstandsvorsitzende Gene Davis erklärte: "Wir sind sehr froh und stolz, Michael Buckley wieder bei True Religion Apparel begrüßen zu dürfen. Er besitzt jahrelange Erfahrung im Bereich Jeans- und Sportbekleidung für Damen und Herren, einschließlich seiner ehemaligen Rolle als Präsident von True Religion. Buckley hat in den letzten dreißig Jahren viele Erfolge in der Bekleidungsbranche erzielt und bringt umfassende und höchst relevante Fähigkeiten in das Führungsteam von True Religion ein. Wir danken Farla Efros dafür, dass sie True Religion in den letzten sechs Monaten als CEO interimistisch geführt hat. Wir freuen uns, dass sie und das Team von HRC Advisory für True Religion auch in den kommenden Monaten unterstützend tätig sein werden."

Buckley kommentierte seine Ernennung mit folgenden Worten: "Ich freue mich sehr, zu True Religion zurückzukehren und das Unternehmen in dieser aufregenden Phase der Markenentwicklung als neuer Chief Executive Officer zu leiten. Ich freue mich darauf, mit dem Verwaltungsrat, Farla Efros und HRC Advisory sowie mit dem gesamten Team von True Religion zusammenzuarbeiten."

Über True Religion Apparel, Inc.

Im Jahr 2002 tauchte True Religion mit einem Paukenschlag in der Denim-Szene von Los Angeles auf, indem das Unternehmen die klassische Jeans mit fünf Taschen neu erfand. Aufgrund des Nähverfahrens mit durch fünf Nadeln geführten Fäden und zwei Stichen pro Zoll fiel die "True Religion Super T"-Naht sofort durch ihren Stil auf, der sich von jeglicher anderen Denim-Marke der Welt klar unterschied. True Religion wendet sich an die Einzigartigkeit in jedem von uns. Weltweit tragen Sportler, Musiker und Künstler diese Marke, um ihrem individuellen Stil Ausdruck zu verleihen. True Religion Brand Jeans liefert ein exklusives Sortiment an kultigen Stilarten und konzentriert sich auf die Herstellung hochwertiger, erstklassiger Jeans und Sportkleidung für Herren, Damen und Kinder.

