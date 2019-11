Shanghai (ots/PRNewswire) - Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. (Aktiencode: 603236.SS), der weltweit führende Anbieter von Mobilfunk- und GNSS-Modulen, gab am Dienstag die Einrichtung eines Forschungs- und Entwicklungszentrums in Belgrad bekannt, um seine globale F&E-Struktur zu stärken und sich an seine Kunden in Europa anzunähern.Quectel Research & Development Center Europe Co. doo Beograd-Stari Grad wird im ersten Quartal 2020 seinen Betrieb voll aufnehmen, wobei ein Expertenteam aus Embedded-Entwicklern mit den Kernforschungsteams in China zusammenarbeitet. Damit bestätigt Quectel seinen Plan, seine Präsenz auf globaler Ebene auszubauen.Mit dem Ziel, eine starke technischen Basis in Europa aufzubauen, wird sich das Belgrader Büro auf kundenorientierte Aktivitäten, Softwareanpassung, Entwicklung von Anwendungsschichten und Unterstützung für wichtige Kunden bei der IoT-Integration und dem IoT-Design konzentrieren. Als erster europäischer Technologieentwicklungsstandort wird er seine Kapazitäten zur Unterstützung der Quectel-Produkt-Roadmap ausbauen und das Unternehmen in die Lage versetzen, die Kunden in der Region schneller zu unterstützen."Ich freue mich, dass wir einen Plan ankündigen, der unser Engagement gegenüber unseren Kunden zeigt und einen großen Schritt nach vorne auf dem Weg zu einem wirklich lokalisierten globalen Unternehmen darstellt", so Patrick Qian, CEO von Quectel. "Wir stärken unsere lokalen F&E-Kapazitäten in Europa, damit unser Technikerteam effizienter arbeiten kann, um großartige Ideen in die neuesten IoT-Module für Kunden umzusetzen und ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen."Quectel mit Hauptsitz in Shanghai beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter und ist heute global tätig, wobei das internationale Geschäft von branchenbekannten Managern geleitet wird. Das Unternehmen hat inzwischen ein globales Kundenbetreuungsnetzwerk in mehr als 50 Ländern und Regionen aufgebaut und bietet seinen Partnern Dienstleistungen an, die von einem Quectel-Team unterstützt werden, das die Fähigkeiten der Niederlassungen in Übersee und China miteinander verbindet.Informationen zu QuectelQuectel Wireless Solutions (Aktiencode: 603236.SS) ist der weltweit führende Anbieter von Mobilfunk- und GNSS-Modulen mit einem breiten Produktportfolio, das die neuesten Mobilfunktechnologien 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS und GNSS umfasst. Als professioneller IoT-Technologieentwickler und Mobilfunkmodul-Lieferant ist Quectel in der Lage, Dienstleistung für IoT-Mobilfunkmodule aus einer Hand anzubieten. Quectel-Produkte sind in den Bereichen IoT/M2M weit verbreitet, darunter Smart Payment, Telematik und Transport, Smart Energy, Smart Cities, Sicherheit, Wireless Gateways, Industrie, Gesundheitswesen, Landwirtschaft und Umweltüberwachung. Quectels Website (http://www.quectel.com/), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/quectel-wireless-solutions/), Facebook (https://www.facebook.com/quectelwireless/) und Twitter (https://twitter.com/Quectel_IoT).Pressekontakt:Ashley Liu+86-551-6586-9386x8016media@quectel.comOriginal-Content von: Quectel Wireless Solutions Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132686/4438217