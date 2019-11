Metrans a.s., eine Tochtergesellschaft der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), hat am 11. November die erste Lokomotive vom Typ Vectron MS am Metrans-Containerterminal in Prag übernommen. Das Fahrzeug gehört zu einem Auftrag, der insgesamt zehn Mehrsystemlokomotiven umfasst. Metrans übernimmt die erste von zehn neuen Vectron-Lokomotiven für grenzüberschreitende...

Den vollständigen Artikel lesen ...