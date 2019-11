Die Senatorin Jeanine Añez ernennt sich nach dem Rücktritt Evo Morales' zur Übergangspräsidentin Boliviens. In La Paz sorgt das erneut für Proteste.

Nach dem Rücktritt von Präsident Evo Morales hat sich die bolivianische Senatorin und Oppositionspolitikerin Jeanine Añez zur Übergangspräsidentin des Landes erklärt. Die 52-jährige zweite Vizepräsidentin des Senats übernahm am Dienstagabend die Kontrolle über diesen. In La Paz und der Schwesterstadt El Alto brachen Proteste aus.

Abgeordnete von Morales' Movimiento al Socialismo waren zum Zeitpunkt der Erklärung nicht anwesend. Seine Unterstützer versuchten anschließend das Kongressgebäude des Regierungssitzes La Paz zu erreichen. "Sie muss zurücktreten", schrien einige Demonstranten. Die Polizei und Soldaten setzten Tränengas ein, um die Menge auseinander zu treiben.

Añez versucht das Machtvakuum in Bolivien nach dem Rücktritt von Präsident Evo Morales zu füllen. Als zweite Vizepräsidentin des Senats erklärte sich am Dienstag selbst zur Übergangspräsidentin des Landes. In der politischen Krise ist unklar, in welchem Ausmaß die Bolivianer sich hinter ihr versammeln - oder ihr vorwerfen, die Gelegenheit zur Machtergreifung wahrgenommen zu haben.

Neben Morales war auch jeder andere laut Verfassung mögliche Staatsvertreter zurückgetreten, sein Vize sowie die Vorsitzenden des Senats und Abgeordnetenhauses. Damit wurde der Weg für Añez frei. Sie wolle den Bolivianern "Sicherheit geben", sagte sie Journalisten am Montag mit Tränen in den Augen. "Ich möchte eine Lösung in der schreckliche Krise bieten, die wir durchleben."

Die ...

