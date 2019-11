"Oberhessische Presse" zu Missbrauch Kirche/Kirchensteuer:

"Ausgerechnet Stephan Ackermann, jener Bischof innerhalb der katholischen Kirche, der offizieller Beauftragter für Fragen des sexuellen Missbrauchs in der Kirche ist, kommt mit diesem Vorschlag um die Ecke: Wenn es höhere Entschädigungszahlungen für Opfer sexuellen Missbrauchs in der Kirche geben soll, könnte man zumindest einen Teil des dafür aufzubringenden Geldes aus Mitteln der allgemeinen Kirchensteuer generieren. Man kann nur hoffen, dass Ackermann es nicht wirklich ernst meinte, als er in diesem Zusammenhang gar noch an die "Solidargemeinschaft" der Kirchenmitglieder appellierte. Solidarität mit den Opfern sexuellen Missbrauchs ist eine Sache. Finanzielle Verantwortung übernehmen zu sollen für ein klerikales System, in dem es jahrzehntelang Nährboden, Freiräume und Vertuschungsmanöver für massenhaften Missbrauch gab, ist die andere Sache."/yyzz/DP/he

