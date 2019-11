"Rheinpfalz" zu Proteste Irak/Libanon:

"Europa und die USA (...) wären gut beraten, sich aus diesem Konflikt zwischen arabischen Protestbewegungen und iranischen Stellvertretern herauszuhalten. Es ist sicher verlockend, die Protestwelle zu nutzen, um den iranischen Einfluss in der Region zurückzudrängen. Aber jede Verbindung, die sich zwischen den USA, dem Westen und den Golfstaaten zu den Protestbewegungen herstellen lässt, bringt alle Iraker und Libanesen in Misskredit, die jetzt für Veränderung auf die Straße gehen. Eine Einmischung würde den schiitischen Milizen in Irak und der Hisbollah in Libanon den perfekten Vorwand bieten, die Proteste mit Gewalt zu beenden."/yyzz/DP/he

