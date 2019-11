"Hannoversche Allgemeine Zeitung" über Thomas Cook:

"Der Vertrauensverlust in die Sicherheit der Pauschalreise trifft die gesamte Branche. Dieses Dilemma haben sich die Veranstalter selbst zuzuschreiben. An Warnungen vor einer zu geringen Absicherung im Fall einer Insolvenz hat es in der Vergangenheit nicht gefehlt - wegen der Scheu vor steigenden Prämien für die nötigen Policen verhallten sie jedoch ungehört. Auch in Berlin: Statt eine EU-Richtlinie zum besseren Schutz von Reisenden in deutsches Recht zu gießen, hat die Bundesregierung bisher nur ein Gutachten in Auftrag gegeben, um eine vernünftige Höhe für die Haftungsgrenzen zu finden. Für geprellte Urlauber hat diese Tatenlosigkeit aber einen Vorteil: Sie verbessert ihre Ausgangslage bei Schadensersatzklagen gegen den Staat."/yyzz/DP/he

AXC0015 2019-11-13/05:36