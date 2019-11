Die immer gewalttätigeren Auseinandersetzungen in Hongkong schwächen die asiatischen Börsen. Der japanische Nikkei sank um fast ein Prozent.

Bedenken über die ins Stocken geratenen Handelsgespräche zwischen USA und China und Sorgen um die Verschärfung der Unruhen in Hongkong ließen die asiatischen Aktien am Mittwoch fallen. Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch daher zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 23.329 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1701 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index ...

