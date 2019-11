Ab 2025 soll es in Deutschland für Grundschulkinder einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung geben. Die ersten gesetzlichen Regelungen dafür will das Bundeskabinett am Mittwoch (ab 9.30 Uhr) auf den Weg bringen. Konkret geht es um die Einrichtung eines Sondervermögens in Höhe von zwei Milliarden Euro. Mit dem Geld will der Bund Länder und Kommunen bei den Investitionen in den Ausbau der Ganztagsbetreuung - zum Beispiel in Räume und Gebäude - unterstützen.

Die gesetzlichen Änderungen, die dann zum eigentlichen Rechtsanspruch auf den Ganztagesplatz führen sollen, werden später auf den Weg gebracht. Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf einen Rechtsanspruch bis 2025 einzuführen.

Das Kabinett will außerdem härtere Strafen für das heimliche Fotografieren unter Röcke und Kleider beschließen. Solche Bilder werden im Internet verkauft - sie anzufertigen soll künftig nicht mehr nur als Ordnungswidrigkeit, sondern als Straftat gelten. Auch für Gaffer bei Unfällen soll es härtere Strafen geben. Wer verstorbene Unfallopfer filmt oder fotografiert, muss dann mit Geldbußen oder einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren rechnen. Bisher schützt das Strafrecht nur lebende Menschen vor entwürdigenden Bildern./jr/DP/zb

