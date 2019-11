Nach Aussagen Trumps zum Handelsstreit notiert der Dax vorbörslich im Minus. Musk überrascht die Autowelt: Er will bald Teslas in Deutschland bauen.

Nachdem der Dax am Dienstag ein neues Jahreshoch erreicht hat, dürfte er am Mittwoch schwächer in den Handel starten: Auf der außerbörslichen Handelsplattform IG notiert der deutsche Leitindex vorbörslich 0,6 Prozent im Minus bei 13.217 Punkten. Am Vortag hatte er bei 13.283 Punkten geschlossen.

US-Präsident Donald Trump hat in einer an den Finanzmärkten mit Spannung erwarteten Rede zwar Hoffnungen auf eine Einigung im Handelsstreit mit China geschürt. Ein Vertrag könne bald abgeschlossen werden, sagte Trump am Dienstag im New Yorker Wirtschaftsclub. Die Unterzeichnung eines Teilabkommens stehe kurz bevor. Allerdings stützte das die Aktienmärkte kaum. Der Dow Jones stagnierte bei 27.691 Punkten.

In Berlin ist der Tesla-Chef Elon Musk überraschend zur Verleihung des Preises "Goldenes Lenkrad" erschienen. Dort kündigte er an, eine Tesla-Fabrik in Berlin bauen zu wollen.

Am heutigen Mittwoch schauen die Anleger außerdem auf die Zahlen von Deutsche Wohnen, Lanxess und Nordex. Bei der Deutsche Wohnen dürfte vor allem spannend werden, inwiefern sich der Berliner Mietendeckel auf das Geschäft des MDax-Unternehmens auswirken könnte.

Der Chemiekonzern Lanxess dürfte trotz des schwierigen Quartals in der Branche einen stabilen Umsatz und Gewinn verkünden, erwarten Analysten. Und auch der Hamburger Turbinenhersteller Nordex dürfte Analysteneinschätzungen zufolge gute Zahlen präsentieren. Denn während die Windkraft in Deutschland in der Krise steckt, boomt die Nachfrage im Ausland.

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Börsen haben am Dienstag nach einer Rede von US-Präsident Donald Trump ein uneinheitliches Bild gezeigt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones stagnierte bei 27.691 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 3091 Punkte zu. Nur der technologielastige Nasdaq erreichte einen neuen Höchststand: Er rückte um 0,3 Prozent auf 8486 Punkte vor.

Trump schürte in einer an den Finanzmärkten mit Spannung erwarteten Rede Hoffnungen auf eine Einigung im Handelsstreit mit China. Ein Vertrag könne bald abgeschlossen werden, sagte Trump im New Yorker Wirtschaftsclub. Die Unterzeichnung eines Teilabkommens stehe kurz bevor.

Allerdings werde er einem Vertrag nur zustimmen, wenn er gut für die USA sei. Wenn es keine Einigung gebe, würden US-Zölle auf China-Importe deutlich erhöht. Trump hat bereits seit Wochen signalisiert, die beiden größten Wirtschaftsmächte stünden kurz vor einer Einigung.

2 - Handel in Asien

Bedenken über die ins Stocken geratenen Handelsgespräche zwischen USA und China und Sorgen um die Verschärfung der Unruhen in Hongkong ließen die asiatischen Aktien am Mittwoch fallen. Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch daher zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 23.329 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1701 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,5 Prozent.

Die ehemalige britische Kolonie Hongkong wird seit fast fünf Monaten von teils gewaltsamen Protesten gegen die chinesische Herrschaft erschüttert. Es wächst die Sorge, dass die Chancen eines harten Durchgreifens Pekings steigen.

Aber auch die Erwartungen

