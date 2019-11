Obwohl viele Bürger mehr digitale Bezahlmöglichkeiten fordern, setzen sie sich nur langsam durch. Dabei kommt der Handel dem Wunsch nach bargeldlosen Alternativen entgegen. Warum ist Deutschland noch Bargeldland?

Die Deutschen zahlen gerne bar. Ob am Kiosk, beim Bäcker oder Metzger: Insbesondere kleine Beträge werden fast immer mit barer Münze beglichen. Wer gerade kein Geld zur Hand hat, greift selbstverständlich zur Karte. Ist digitales Bezahlen allerdings nicht möglich, rufen Kunden nach mehr Digitalisierung. Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts Bitkom ärgern sich rund zwei Drittel der Bundesbürger, weil sie nicht überall bargeldlos bezahlen können. 62 Prozent sind sogar der Meinung, dass die Möglichkeit zur Kartenzahlung in Deutschland gesetzlich verpflichtend sein sollte. Dennoch erfolgen drei Viertel der Zahlungen im deutschen Einzelhandel mittels Bargeld, obwohl digitales Bezahlen in neun von zehn Geschäften möglich ist. Woran liegt es also, dass sich digitale Bezahlmethoden hierzulande verhältnismäßig langsam durchsetzen?

Kartenzahlung ist für Händler günstiger geworden

Auf den ersten Blick scheint es voran zu gehen: Der deutsche Einzelhandel verzeichnete 2018 erstmals einen höheren Umsatz durch Kartenzahlungen (48,6 Prozent), als durch Zahlungen mit Bargeld (48,3 Prozent). Das geht aus einer aktuellen Studie des Handelsforschungsinstituts EHI Retail hervor. Haupttreiber dieser Entwicklung war laut der Studie das Girocard-System der Deutschen Kreditwirtschaft (DK), das alleine über 30 Prozent des Umsatzes ausmacht und für Händler durch eine Konditionenangleichung mit dem SEPA-Lastschriftverfahren deutlich günstiger geworden sei.

Die Gebühren, die Händler für bargeldloses Bezahlen tragen, variieren je nach Karte. Aktuell sind es laut Horst Rüter, Leiter des Forschungsbereichs Zahlungssysteme des EHI Retail Institute, durchschnittlich 0,185 Prozent vom Umsatz. Den genauen Prozentsatz verhandelten die Händler mit der DK. "Damit wurden die früheren Monopolgebühren von 0,3 Prozent des Umsatzes durch das Bundeskartellamt ausgehebelt", sagt Rüter. Bei einem Einkauf von 50 Euro, der mit Karte bezahlt wird, muss ein Händler also derzeit im Schnitt rund neun Cent bezahlen - im Gegensatz zu 15 Cent im vorherigen Modell. Nach Berechnungen des EHI habe der Handel durch dieses Verhandlungsgebot im Jahr 2018 rund 175 Millionen Euro gegenüber der vorherigen Monopolsituation eingespart. Am meisten kosten den Einzelhandel Zahlungen mit Kreditkarte, die knapp sieben Prozent des Zahlungsvolumens ausmachen: Hier fallen Gebühren zwischen 0,9 und drei Prozent vom Umsatz an.

Für Kunden bedeuten die sinkenden Transaktionskosten auch, dass die ungeliebten Mindestbeträge für Kartenzahlungen immer seltener werden. "Bis vor einigen Jahren gab es eine Mindestgebühr von acht Cent für Girocard-Zahlungen, hinzu kamen fixe Abwicklungsentgelte von oft zehn Cent. So konnten gerade bei Produkten mit geringen Werten und festen ...

