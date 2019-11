Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Gestern eroberte der DAX die 13.200 Punkte-Marke zurück. Im Handelsverlauf stieg er sogar auf ein neues Jahreshoch bei 13.308 Punkten. Am Ende des Tages legte der deutsche Leitindex genau 0,65 Prozent zu. Damit schloss er bei 13.283 Zählern. Marktidee: Deutsche Post. Die Deutsche Post hat gestern Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und die Märkte voll und ganz überzeugt. Die Aktie war mit einem Plus von fast vier Prozent zweitstärkster Wert im DAX. Aus technischer Sicht dürften die Bullen kurzfristig am Ruder bleiben. Allerdings ist die Situation extrem überkauft. Deswegen sollten Anleger auch eine Konsolidierung auf dem Schirm behalten.