Ohnehin ist eine eklatante Schwäche bei Rohstoffen zu erkennen, insbesondere Metalle verlieren durchweg merklich an Wert, teilweise haben Sie bereits ein Verkaufssignal aktiviert. Palladium konnte sich dem Abwärtssog bislang noch entziehen, notiert derzeit aber an einer extrem wichtigen Schaltmarke für den mittelfristigen Verlauf. Diese besteht zum einen aus dem seit August bestehenden Aufwärtstrend, zum anderen aus dem Niveau von 1.700 US-Dollar. Beides wirkt kurzfristig stabilisierend, das sukzessive weggleiten anderer Metalle wie beispielsweise Gold, Silber und Platin könnte aber ein Vorbote für das Industriemetall Palladium sein. Zeitgleich würde allerdings auch die stark überkaufte Situation sukzessive abgebaut werden, eine weiter ausstehende Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China könnte einen Dolchstoß für Palladium bedeuten. Investoren sollten sich nun von ihren Long Positionen trennen oder aber einen Hedge in Form eines Short-Investments in Betracht ziehen.

Auf Gratwanderung

Sobald der Palladiumpreis unter die Montagstiefstände von 1.678 US-Dollar zurückfällt, werden weitere Abgaben sehr wahrscheinlich. Eine erste Zielzone bildet ...

