Trotz rekordhoher Aktienkurse in den USA wechselte der Goldpreis nach der Talfahrt der vergangenen Tage zur Wochenmitte wieder in den Erholungsmodus.Weil US-Präsident Trump für den Fall einer Nicht-Einigung mit China ein Anheben der Sonderzölle angekündigt hat, erinnerten sich die Investoren an die bewährte Schutzfunktion des gelben Edelmetalls. Neue Impulse könnte am Nachmittag der Rechenschaftsbericht von Fed-Chef Jerome Powell vor dem US-Kongress (17.00 Uhr) liefern. Beim weltgrößten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...