++ Die US-Indizes beendeten die Sitzung am Dienstag etwas höher: NASDAQ und S&P 500 stiegen (0,3% bzw. 0,2%), während Dow Jones flach schloss. ++ ++ An den asiatischen Märkten sind am Mittwoch ausschließlich Rückgänge zu beobachten: Der Hang Seng verliert 1,8% an Wert, während die Verluste in anderen Ländern zwischen 0,3% und 0,9% liegen. ++ ++ US-Präsident Donald Trump sagte, dass die USA die Zölle auf chinesische Waren erheblich erhöhen werden, wenn es nicht zu einem breiten Deal kommt. ++ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...