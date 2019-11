Am Morgen kostet ein Barrel Brent 28 Cent weniger als am Dienstag. Trump hat am Dienstag keine entscheidenden Hinweise zum Handelsstreit gegeben.

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel weiter gefallen. Nach wie vor herrscht große Ungewissheit über den Fortgang des Handelsstreits zwischen den USA und China. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 61,78 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als ...

