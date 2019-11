BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Pläne von Tesla-Chef Elon Musk begrüßt, in Brandenburg zu investieren. "Die Entscheidung von Tesla, eine hochmoderne Fabrik für Elektroautos in Deutschland zu errichten, ist ein weiterer Beweis für die Attraktivität des Automobilstandortes Deutschland", erklärte Altmaier am Mittwoch in Berlin. "Es ist zugleich auch ein Meilenstein beim Ausbau von Elektromobilität und Batteriekompetenz."

Musk hatte seine Entscheidung am Dienstagabend bei einer Preisverleihung in Berlin angekündigt. Demnach will er die sogenannte Gigafactory 4 nahe des neuen Hauptstadtflughafens BER errichten. Ab 2021 soll die Produktion beginnen. In Berlin soll zudem ein Ingenieur- und Designzentrum entstehen. Bei Twitter würdigte Musk die deutsche Hauptstadt als "Giga Berlin" und gab weitere Details bekannt. Demnach sollen in der Fabrik Batterien, Triebwerke und Fahrzeuge gebaut werden, "angefangen mit dem Model Y".

