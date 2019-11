Köln (ots) - Eine Mischung aus Webinaren und Lernmodulen: Die digitale Gewerbeversicherung mailo (www.mailo.ag) hilft Versicherungsmaklern, den erfolgreichen Einstieg in das Geschäft mit Gewerbekunden zu schaffen oder dort bisher liegengelassenes Potenzial zu heben.Der Wunsch nach Unterstützung, um in dieses attraktive Segment einsteigen zu können, war eines der Top-Themen am mailo-Messestand auf der DKM 2019. Daher hat die mailo Versicherung AG die 30-Tage-Challenge ins Leben gerufen, um mithilfe von Webinaren und Lernmodulen zum Thema Gewerbeversicherung die Versicherungsmakler optimal dabei zu unterstützen, die Möglichkeiten voll auszuschöpfen."Viele Versicherungsmakler sind ausschließlich im Privatkundenbereich unterwegs und verdienen ihr Geld mit Lebens- und Privaten Krankenversicherungen. Doch diese Bereiche haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert - von Provisionskürzungen bis hin zu verlängerten Haftungszeiten", sagt Stephan Best, Leiter Vertrieb und Marketing bei mailo. "Um auch den zweiten Fuß in der Welt der Versicherungen zu platzieren, haben wir daher ein Konzept entwickelt, das den Versicherungsmaklern den direkten Einstieg ins Gewerbegeschäft ermöglicht."Die 30-Tage-Challenge ist damit perfekt für Versicherungsmakler, die bisher wenig oder gar kein Gewerbegeschäft machen. "Wir schulen diese Makler sowohl fachlich als auch vertrieblich, um so die bestmögliche Voraussetzung zu schaffen, in diesem Segment erfolgreich durchzustarten. Aber auch für Versicherungsmakler, die bereits im Gewerbegeschäft tätig sind, haben wir wertvolle Tipps und Konzepte zu bieten", so Stephan Best weiter. Das Ziel der 30-Tage-Challenge ist für alle Makler gleich: 100 Kunden im Gewerbegeschäft zu gewinnen und somit rund 100.000 Euro pro Jahr zusätzlich zu verdienen.Alles, was die Makler dafür machen müssen: Sich täglich eine halbe Stunde Zeit nehmen. "Zeit, die sich lohnt", fügt mailo-Vertriebsleiter Best ergänzend hinzu. "Nicht nur, dass der Einstieg ins Gewerbegeschäft erfolgt, die Makler bekommen durch uns die Möglichkeit, diese attraktive Zielgruppen richtig zu verstehen, und erhalten die Gelegenheit, die Gewerbekunden haftungssicher zu beraten. Und vor allem: Die Chance, tatsächlich Neu-Geschäft zu machen."Zur 30-Tage-Challenge kann sich ab sofort jeder Versicherungsmakler anmelden, der im Gewerbegeschäft effektiv tätig werden möchte oder bereits ist (www.mailo.ag/100kunden). Beginn der Challenge, die mit IDD-Punkten honoriert wird, ist der 20. Januar 2020.Unternehmensprofil mailo Versicherung AGDie mailo Versicherung AG (https://mailo.ag/) ist ein auf die Versicherung von Gewerberisiken spezialisiertes Versicherungsunternehmen. Der Gewerbeversicherer bietet eigene, auf diverse Gewerbe-Zielgruppen zugeschnittene, Betriebshaftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht- und Sachinhalt-Versicherungsprodukte an.Der Fokus liegt auf Selbstständigen, Freelancern und Kleinunternehmern. Ihnen bietet mailo alle Versicherungslösungen, die sie zur Absicherung ihrer beruflichen Existenz brauchen. Dafür arbeitet mailo partnerschaftlich mit Versicherungsmaklern, Assekuradeuren und Plattformen, zusammen. Die mailo-Versicherungslösungen können für ausgewählte Gewerbemakler und Assekuradeure auch als White-Label-Produkte entwickelt werden.Die mailo Versicherung AG wurde im Dezember 2017 gegründet und ist seit Februar 2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geschäftsbetrieb als Versicherer in Deutschland zugelassen. Hinter mailo stehen neben den Gründern Armin Molla, Sten Nahrgang und Dr. Matthias Uebing auch starke Rückversicherer, Partner und Kapitalgeber, darunter die Munich Re und Deutsche Rück, STS Ventures oder Hevella Capital.Pressekontakt:Stephan BestLeiter Marketing & Vertriebmailo Versicherung AGRiehler Str.150668 KölnE-Mail: stephan.best@mailo.agTelefon: +49 221 429 14 00Weitere Informationen unter www.mailo.agOriginal-Content von: mailo Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135793/4438274