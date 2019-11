Die Causeway Bay in Hongkong ist wie bereits im Vorjahr die teuerste Einkaufsstrasse der Welt.Zürich - Die Causeway Bay in Hongkong ist wie bereits im Vorjahr die teuerste Einkaufsstrasse der Welt. Die Hälfte der zehn teuersten Standorte weltweit befinden sich nach wie vor in Europa - die Zürcher Bahnhofstrasse ist auf dem achten Platz. Dies geht aus dem jährlichen Bericht «Main Streets across the World» von Cushman & Wakefield hervor, der die Mietzinse der wichtigsten...

Den vollständigen Artikel lesen ...