Das Ergebnis des dritten Quartals, welches das im MDAX ebenso wie im TecDAX notierte deutsche Wirkstoff-Forschungsunternehmen Evotec am Dienstagmorgen vorlegte, übertraf die durchschnittliche Analystenprognose. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2019 um 16 Prozent, der bereinigte Gewinn, gerechnet vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte von Januar bis September um 36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auf Basis dieser Ergebnisse hob Evotec zugleich die bisherige Prognose des Gewinnwachstums auf Basis des EBITDA von bislang "mehr als zehn Prozent" auf jetzt +15 Prozent an.

Diese Zahlen und der Blick in die detaillierten Informationen des Unternehmens machen deutlich, dass sich Evotec weiter geschickt vergrößert und effektive, gewinnträchtige Kooperationen verfolgt. Dunkle Wolken am Horizont finden sich da derzeit nicht. Und es erschließt sich nicht, wenn als Argument für den erneuten Abwärtsschwenk der Aktie nach einer Bilanz angeführt wird, dass Evotec die eigenen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung ausbaut, denn da wird letztlich in eine noch profitablere Zukunft investiert. Aber gerade weil dieser Abwärts-Schwenk des Kurses am Dienstag auf ein ...

