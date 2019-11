Guten Morgen, der DAX hat am Vortag erneut einen Angriff auf die wichtige Widerstandsmarke von 13.300 Punkten unternommen. Im Tageshoch wurden 13.308 Punkte erreicht. In der Folge wurden die Bullen aber wieder zurückgetrieben, der DAX ging letztendlich bei 13.283 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der Index allerdings schon wieder tiefer bei 13.240 Punkten. Der kurzfristige Trend ist erneut von long auf short gedreht, es ist also aktuell von eher fallenden Kursen auszugehen. Wichtig wäre ...

