Deutsche HVPI-Inflation stabil bei 0,9 Prozent Jahresrate

Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat sich im Oktober wie erwartet konstant gezeigt. Wie das Statistischen Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der HVPI mit einer Jahresrate von 0,9 (Vormonat: 0,9) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung von 0,9 Prozent. Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Trump macht Hoffnung auf Einigung mit China und erhöht Druck

Die USA und China tun sich weiterhin schwer damit, in ihrem Handelskonflikt auch nur einen limitierten Deal zu erreichen. US-Präsident Donald Trump schürt gleichzeitig Hoffnung und erhöht den Druck auf China. Trump sagte am Dienstag, dass ein "signifikanter Phase-Eins-Deal mit China abgeschlossen werden könnte, bald abgeschlossen werden könnte". Er fügte aber hinzu, dass er bereit ist, den Druck auf China zu erhöhen, falls beide Seiten keine Einigung erzielen können.

Arbeitgeberverband warnt vor politischer Diskussion über den Mindestlohn

Der Arbeitgeberverband BDA hat angesichts von Forderungen nach einem deutlich höheren Mindestlohn davor gewarnt, diese Diskussion "wieder in die Politik zurückzuholen". Dies sei Sache der unabhängigen Mindestlohnkommission, sagte Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Der Mindestlohn habe "keine Funktion in der Absicherung des Rentensystems", sondern bilde lediglich die Tarifentwicklung in Deutschland ab.

Bundesregierung bei Förderung von Gasprojekten durch EIB uneins

Die Bundesregierung wird sich bei einer wegweisenden Entscheidung zur Energiepolitik der Europäischen Investitionsbank (EIB) voraussichtlich enthalten müssen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) unterstütze das Vorhaben der EIB, aus Investitionen im Bereich fossiler Brennstoffe auszusteigen, erklärte eine Sprecherin des Ministeriums am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Bundesregierung habe bislang aber keine einheitliche Position und Deutschland werde daher "den neuen klimafreundlichen Finanzierungsrichtlinien voraussichtlich nicht zustimmen" können.

Altmaier lobt Teslas Fabrikansiedlung

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Pläne von Tesla-Chef Elon Musk begrüßt, in Brandenburg zu investieren. "Die Entscheidung von Tesla, eine hochmoderne Fabrik für Elektroautos in Deutschland zu errichten, ist ein weiterer Beweis für die Attraktivität des Automobilstandortes Deutschland", erklärte Altmaier am Mittwoch in Berlin. "Es ist zugleich auch ein Meilenstein beim Ausbau von Elektromobilität und Batteriekompetenz."

Scharfer Schlagabtausch der SPD-Vorsitzkandidaten

Die beiden verbliebenen Kandidatenteams für den SPD-Vorsitz haben sich einen heftigen Schlagabtausch geliefert. Norbert Walter-Borjans griff am Dienstagabend die Koalitionseinigung zur Grundrente scharf an, Konkurrent Olaf Scholz hielt dagegen und mahnte, Erfolge der SPD nicht kleinzureden. Streit gab es auch über das Klimaschutzpaket der Regierung und die Zukunft der großen Koalition.

Bloomberg auch in Arkansas für demokratische Vorwahl registriert

Der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg hat einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer Präsidentschaftskandidatur für die US-Demokraten getan. Er sei nun auch im Bundesstaat Arkansas für die demokratische Vorwahl "offiziell registriert", schrieb der Multi-Milliardär am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Wir müssen Trump besiegen. Er hat uns bei jeder Gelegenheit im Stich gelassen."

Anhörungen zur Zukunft der Dreamer vor Supreme Court der USA

Vor dem Obersten Gerichtshof der USA haben am Dienstag die Beratungen über das Schicksal der 700.000 sogenannten Dreamer begonnen - Einwanderer, die als Kinder mit ihren Eltern illegal in die USA kamen. Der Supreme Court wollte sich bei Anhörungen mit der umstrittenen Entscheidung von US-Präsident Donald Trump befassen, das Programm zu beenden, das diese Kinder vor Abschiebung schützt. Kurz vor Beginn der Anhörungen legte Trump mit Anschuldigungen gegen die Dreamer nach, er ließ aber auch eine Hintertür für eine Übereinkunft mit den oppositionellen Demokraten offen.

Oppositionspolitikerin Anez ernennt sich in Bolivien zur Übergangspräsidentin

Die Oppositionspolitikerin Jeanine Añez hat sich in Bolivien selbst zur Übergangspräsidentin ernannt. Die bisherige zweite Vize-Präsidentin des Senats vollzog diesen Schritt am Dienstag, nachdem das Parlament zuvor nicht die für eine Wahl notwendige Beschlussfähigkeit erreicht hatte. Zur Begründung für die Selbstproklamation gab die Oppositionspolitikerin die "Notwendigkeit" an, "ein Klima des sozialen Friedens zu schaffen". Zugleich kündigte die 52-Jährige an, "so schnell wie möglich Neuwahlen einzuberufen".

USA raten von Reisen nach Bolivien ab und reduzieren Botschaftspersonal

Angesichts der auch nach dem Rücktritt von Präsident Evo Morales andauernden Gewalt in Bolivien raten die USA ihren Staatsbürgern von Reisen in das südamerikanische Land ab. Zudem werde das Botschaftspersonal in La Paz reduziert, teilte das Außenministerium in der Nacht zum Mittwoch in Washington mit. Sowohl Familienangehörige der Diplomaten als auch nicht unbedingt notwendige Mitarbeiter der Botschaft seien angewiesen worden, angesichts der "politischen Instabilität" Bolivien zu verlassen.

Zehntausende Chilenen protestieren erneut gegen die Regierung

In Chile haben erneut zehntausende Menschen gegen die Politik der Regierung protestiert. Im Zentrum der Hauptstadt Santiago de Chile forderten am Dienstag nach offiziellen Angaben mehr als 80.000 Demonstranten grundlegende soziale Reformen. Am Rande des Protestzuges kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei, wie AFP-Korrespondenten berichteten. Auf einigen Straßen wurden Straßensperren errichtet.

Israel reagiert mit Luftangriffen auf neuen Beschuss aus dem Gazastreifen

--Als Reaktion auf erneute Raketenangriffe aus dem Gazastreifen hat die israelische Armee mehrere Ziele der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad bombardiert. Dabei seien am Mittwoch zwei Palästinenser getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen mit. Die Zahl der Toten im Gazastreifen stieg damit seit Dienstag auf zwölf.

