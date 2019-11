Walnut Creek, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Exadel wird verstärkten Support und Services zur digitalen Transformation für lokale Kunden bereitstellenExadel (www.exadel.com), ein weltweit führendes Unternehmen spezialisiert auf individuelle Softwareentwicklung gab heute die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Deutschland bekannt). Mit dieser Expansion reagiert das Unternehmen auf die erhöhte Nachfrage nach hochqualifizierten IT Dienstleistungen in der Region. Exadel wird nun den Kunden vor Ort digitale Transformationslösungen in verschiedenen modernen IT-Technologien anbieten, darunter Cloud Computing, Machine Learning/ Künstliche Intelligenz, Big Data, Blockchain und viele andere. Exadel betreibt nunmehr 20 Geschäftsstellen, davon 18 in Europa.Durch diesen zusätzlichen Standort will Exadel die Servicequalität für bestehende Kunden weiter verbessern und neuen Deutschen Kunden ein vielfältiges Spektrum von Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Exadel hat bereits Geschäftsbeziehungen zu namhaften Kunden aus der Region wie z. B. Deutsche Bank und Deutsche Börse. Während die derzeitigen und zukünftigen Kunden vom gesamten Lösungsangebot von Exadel profitieren können, wird das Unternehmen den Schwerpunkt auf hochqualifizierte Unterstützung der Wirtschaft bei der digitalen Transformation legen. Exadel hat in jüngster Zeit eine besondere Dienstleistung unter dem Namen Innovation Cloud eingeführt. Mit dieser Dienstleistung bietet Exadel einen kurzen und kosteneffizienten Weg zur Einführung von den neusten Technologielösungen wie z. B. Blockchain, oder Künstliche Intelligenz an.Erfahren Sie mehr über das Innovation Cloud von Exadel: https://exadel.com/innovation-lab/"Wir freuen uns sehr, diesen neuen Standort in Deutschland bekanntgeben zu können", sagte Fima Katz, CEO von Exadel. "Es markiert ein starkes Wachstumsjahr für Exadel und wir sind darauf gespannt im Zentrum des rasanten technologischen Wachstums zu sein. Während wir viele in Deutschland beheimatete Kunden im Laufe unserer Unternehmensgeschichte unterstützt haben, haben wir erkannt, wie wichtig persönliche Beziehungen sind. Durch unsere Standorterweiterung sind wir in der Lage diese Beziehungen erheblich zu verstärken."Verwenden Sie diesen Tweet: .@exadel kündigt neue Niederlassung in Deutschland an, um den Bedarf der lokalen Technologieunternehmen bei ihren schnellen Innovationen zu unterstützenInformationen zu ExadelSeit mehr als 20 Jahren entwickelt Exadel Unternehmenslösungen und kundenspezifische Softwaresysteme für Fortune 500-Unternehmen, zu denen AT&T, Samsung, Bank of America, eBay und GE zählen. Mithilfe von 20 Standorten und Entwicklungszentren in Europa und in den USA löst Exadel die komplexesten Softwaretechnik-Probleme und bietet ein skalierbares und fachgerechtes Spektrum aus Onshore- und Offshore-Ressourcen zu wettbewerbsfähigen Preisen in der Branche an. Unsere Digital Software Engineering Solutions (DSES) unterstützen den Aufbau neuer digitaler Strategien, die sich auf kreatives Denken, fortschrittlichstes Design und technische Innovation stützen. DSES umfassen die Stärken vielfältiger Softwaretechnik-Fähigkeiten, damit strategische, kosteneffiziente Dienste für die neue Ära der vernetzten Technologie gestaltet und umgesetzt werden können.Pressekontakt:Olivia Heeloheel@catapultpr-ir.com(303) 581-7760Logo - https://mma.prnewswire.com/media/524661/Exadel_Inc_Logo.jpgOriginal-Content von: Exadel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138487/4438307