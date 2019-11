Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Der Kandidat für den SPD-Vorsitz, Norbert Walter-Borjans, hat den Fortbestand der Großen Koalition von verstärkten öffentlichen Investitionen abhängig gemacht. "Wir sind in einer Zeit, wo die Wirtschaft sich ein bisschen eintrübt. Jetzt erst recht müssen wir ganz klar machen, wie wichtig massive Investitionen des Staates sind", sagte Walter-Borjans der RTL/n-tv Redaktion. Zwar sei er mit der Halbzeitbilanz der großen Koalition einverstanden, es komme nun aber darauf an, was bis 2021 mit der Union noch erreichbar sei. Das weitere Auseinanderdriften von Arm und Reich sei eines Industrielands wie Deutschland nicht würdig.

"Wenn richtig investiert wird und wir unseren Kindern nicht Schulden im Sinne von maroden Straßen, kaputten Schulen, einer dramatisch schlechten Versorgung mit Mobilfunk und Internet hinterlassen wollen, dann müssen wir investieren", sagte der frühere Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen. Dann hieße das allerdings auch, dass dafür im Zweifel "diese Monstranz der schwarzen Null" geopfert werden müsse.

Entsprechend skeptisch steht der Walter-Borjans dem Fortbestand der großen Koalition gegenüber. Seine Mitbewerberin Saskia Esken sehe daher die Perspektive nicht, "dass man das noch zwei Jahre machen sollte", bevor die inhaltlichen Punkte umgesetzt werden könnten. "Und ich selbst teile diese Skepsis", so der SPD-Politiker. Er habe sich jedoch immer dagegen ausgesprochen, die Frage "Groko - ja oder nein?" zu einer Frage an sich zu machen.

Walter-Borjans und Esken treten bei der Wahl um den Parteivorsitz gegen das Duo von Vizekanzler Olaf Scholz und Klara Geywitz an. Noch bis zum 29. November läuft die Stichwahl. Auf dem SPD-Bundesparteitag am 6. Dezember in Berlin soll dann das Sieger-Team gewählt werden.

