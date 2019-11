Das Berliner Medizintechnologie-Unternehmen Diamontech will bei seinem Börsengang in Frankfurt Aktien im Wert von bis zu 68 Millionen Euro auf den Markt bringen. Der Stückpreis der Papiere solle zwischen 32 und 38 Euro liegen, teilte die Gesellschaft am Mittwoch in Berlin mit. Dazu bietet Diamontech rund 1,56 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung an. Im Zuge einer Mehrzuteilungsoption kann das Angebot auf knapp 1,8 Millionen Aktien wachsen.

Insgesamt käme das Unternehmen damit je nach Platzierungspreis der Aktien auf eine Marktkapitalisierung zwischen 216 und 255 Millionen Euro. Rund 26,7 Prozent der Papiere lägen den Angaben zufolge dann im Streubesitz.

Die Angebotsfrist soll am 14. November beginnen und für Privatanleger am 25. November und für institutionelle Anleger am 26. November enden. Dann will Diamontech auch den endgültigen Angebotspreis je Aktie festlegen. Die Papiere sollen am 29. November erstmals im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden./stw/jha/

