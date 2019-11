Der Edelmetallsektor steckt inmitten einer ausgeprägten Konsolidierung, wobei diese zuletzt durchaus erste Züge einer Korrektur annahm. Mit Blick auf die verbleibenden Handelswochen in diesem Jahr stellt sich somit zwangsläufig die Frage, ob von Gold, Silber & Co. für 2019 noch etwas zu erwarten ist. Schauen wir uns zunächst die aktuelle Konstellation bei Gold an. Nachdem ein letzter Versuch des Edelmetalls scheiterte, noch einmal in die massive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...