Frankfurt (ots) - Der neue Deutsche Meister im Fahrzeuglackiererhandwerk kommt aus Bayern und heisst: Johannes Brandl. Aus einem Teilnehmerfeld von sieben Männern und fünf Frauen konnte er sich den obersten Platz auf dem Siegertreppchen sichern. Auf den Stufen 2 und 3 stehen Laura Philipp aus Niedersachsen und Xenia Böhme aus Sachsen.Der diesjährige Bundesleistungswettbewerb war nicht nur für die Teilnehmer/innen eine Herausforderung: Auch die Jury, bestehend aus Arno Knöpfle, Rainer Lennartz und Torsten Lucassen musste sich anstrengen, um aus den 12 allesamt hervorragenden Arbeiten die drei Besten auszuwählen. Bewertet wurden die Anordnung der Schrift und Gestaltungselemente, die technische Ausführung und der Gesamteindruck von Fahrzeugtür, Werbetafel und eines Fahrzeugmodells unter dem Motto "Deutscher Lackierertag 2020".Hier konnte schließlich Johannes Brandl mit seinen Arbeiten überzeugen und wurde zum Bundessieger der Fahrzeuglackierer 2019 gekürt. Im Rahmen einer Feierstunde, bei der Familienangehörige, Betriebsinhaber und Ehrengäste anwesend waren, nahmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Händen von Paul Kehle, Vorsitzender der Bundesfachgruppe Fahrzeuglackierer und Dr. Albert Bill vom Bundesverband ihre verdienten Urkunden und Geldpreise entgegen. Auch die diesjährigen Sponsoren PPG, SATA, Mirka und 3M überreichten den Siegern wertvolle Präsente.Neben den drei Bestplatzierten dürfen sich aber alle Wettbewerberinnen und Wettbewerber als Sieger fühlen. Denn schon die Teilnahme am Bundesleistungswettbewerb zeigt beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere und ist ein dickes Plus im Lebenslauf. Eine weitere Würdigung ihrer Leistungen werden alle Teilnehmer beim Deutschen Lackierertag 2020 erfahren, der am 24. und 25. Januar 2020 im EHH - Auto-, Karosserie- & Lackierzentrum, Berlin-Ludwigsfelde stattfinden wird.Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Bundesleistungswettbewerbes 2019 und danken den Organisatoren von und im PPG Technology-Center in Hilden, insbesondere Herrn Sascha Petschke und Frau Heike Leufken, stellvertretend für alle Beteiligten im Hause PPG, für die hervorragende Vorbereitung und Ausrichtung des Wettbewerbs. Ein weiterer Dank gebührt auch der Firma PK-Design für die zur Lackierung überlassenen Exponate.