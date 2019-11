Shanghai (ots/PRNewswire) - Der führende chinesische Baumaschinenhersteller XCMG (000425.SZ) verlässt die zweite China International Import Expo (CIIE) mit Kaufaufträgen im Wert von 100 Millionen US-Dollar.Im Rahmen der CIIE 2019 konnte XCMG mehrere große Kaufabschlüsse und strategische Kooperationsabkommen mit renommierten internationalen Zulieferern wie General Electric, Daimler AG und Kawasaki Heavy Industries unterzeichnen."XCMG freut sich darauf, mit erstklassig ausgestatteten Fertigungsunternehmen, Forschungseinrichtungen sowie in- und ausländischen Konzernen neue strategische Partnerschaften und Beziehungen einzugehen. Wir streben die Entwicklung einer globalen Wertschöpfungskette an, um eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten zu erzielen", erklärte Lu Chuan, Geschäftsführer von Xuzhou Heavy Machinery Co Ltd.Globale Beschaffungsstrategie treibt internationale Industrieexpansion voranAls einer der 700 besten chinesischen und internationalen Zulieferer mit stabilen Grundlagen in China und Europa konnte XCMG eine erstklassige Versorgungskette sowie ein Netzwerk entwickeln, das das globale Produktionsstandort-Netzwerk des Unternehmens unterstützt.XCMG importiert qualitativ hochwertige Kernkomponente aus 20 Ländern und Regionen wie Japan, USA, Südkorea und Europa, die durch effiziente und strategisch miteinander verbundene Versorgungsketten optimierte Einkaufsprozesse ermöglichen. Ein "Intelligent+" Lieferketteninformationssystem, das an die intelligente Fertigungsentwicklung des Unternehmens angepasst wurde, konnte errichet werden und somit Einkauf, Logistik, Daten- und Kapitalfluss harmonisieren.Das neue XCMG-Managementmodell für Lieferketten lässt unterschiedliche Produktionsstandorte globale Preisentwicklungen einhalten und freigeben, sodass Sourcing-Strategien entsprechend angepasst, Probleme in Bezug auf Reaktionsfähigkeit gelöst und die Fähigkeit, auf Marktrisiken zu reagieren, optimiert werden können."XCMG befindet sich auf dem besten Weg dazu, ein weltweit renommierter Bezugspunkt für Baumaschinen zu werden. Dies wird durch die Modernisierung und Optimierung von Produktionsanlagen, Kernkomponenten sowie die Erschließung neuer Fertigungbereiche erreicht; die globale Beschaffungsstrategie wird XCMG dabei unterstützen, auch weiterhin große Erfolge zu erzielen und den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens zu vergrößern", fügte Lu hinzu.Informationen zu XCMGXCMG ist ein multinationales Fertigungsunternehmen für Baumaschinen, das auf eine 76-jährige Geschichte zurückblickt. Momentan nimmt es den sechsten Platz in der weltweiten Baumaschinenbranche ein. Das Unternehmen exportiert in über 183 Länder und Regionen weltweit.Weitere Informationen finden Sie unter www.xcmg.com, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und Instagram.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1028267/XCMG.jpgPressekontakt:Han Zhang+86 516 8773 9408953973793@qq.comOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115371/4438408