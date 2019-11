Das Pflegewunder für strapaziertes Winter-Haar

Der Winter ist eine Herausforderung für das Haar, denn der ständige Wechsel von nasskaltem Wetter und trockener Heizungsluft ist ein Stressfaktor, der Haaren und Kopfhaut viel Feuchtigkeit entzieht. Das kann zur Folge haben, dass das Haar schnell trocken und spröde wird. Die Pantene Pro-V Rescue Shots sind die Soforthilfe bei geschädigtem und strapaziertem Winter-Haar und ermöglichen so jeden Tag einen Great Hair Day!

Die kalten Temperaturen stellen das Haar auf die Probe und können für extreme Strapazen und entsprechende Haarschäden sorgen. Denn sowohl thermischer als auch mechanischer Stress sind Ursachen für sprödes und trockenes, zu Spliss und Haarbruch neigendes Haar. Gerade der thermische Stress, verursacht durch häufige Temperaturwechsel von trockener Heizungsluft und nasskaltem Wetter, setzt dem Haar stark zu und entzieht ihm Feuchtigkeit. Kommt dann noch mechanischer Stress wie Reibung durch Jacken, Pullover und Mützen oder häufiges Styling hinzu, ist glänzendes Haar Geschichte.

Soforthilfe bieten hier die Pantene Pro-V Rescue Shots. Sie wurden speziell für stark strapaziertes Haar entwickelt und sind der Geheimtipp für die Winterhaarpflege. Dank der hochwirksamen Formel aus Pro-Vitamin B5, stärkenden Lipiden und feuchtigkeitsspendendem Glycerin glätten sie sichtbar Schäden an der Haaroberfläche in nur einer Minute*. So helfen sie dabei, Spliss vorzubeugen, und sorgen nach nur einer Anwendung für glänzenderes und widerstandsfähigeres Haar, ohne es zu beschweren. Pantene Pro-V Haar-Experte Sacha Schütte verrät seine ultimativen Tipps für die Haarpflege im Winter:

1. "Bereiten Sie das Haar auf die kalte Jahreszeit vor! Die Haarpflege sollte immer an die aktuellen Haarbedürfnisse angepasst werden die perfekte Grundlage hierfür bietet eine Systempflege, bestehend aus der Anwendung von Shampoo und Spülung derselben Pflegeserie bei jeder Haarwäsche, ergänzt durch eine Kur. Mein Favorit ist die Pantene Pro-V Repair Care Pflegeserie. Neben Shampoo und Spülung sind die Rescue Shots einmal wöchentlich als Kur angewandt die Rettung für strapaziertes Haar. So überstehen die Haare problemlos die kalte Jahreszeit und sehen sichtbar gesund aus."

2. "Bye-bye Spliss: Im Winter sind unsere Haare viel Reibung durch dicke Pullover und Schals ausgesetzt. Das ist eine Ursache für kaputte und brüchige Spitzen. Regelmäßig angewendet, beugen die Rescue Shots kaputten Haarspitzen vor und stärken das Haar."

3. "Winterzeit ist Mützenzeit aber Vorsicht! Durch das An- und Ausziehen und die Reibung beim Tragen der Mütze werden die Haare aufgeraut, statisch und platt. Tipp: Die Rescue Shots regelmäßig anwenden, sodass die Haare mit ausreichend Pflege und Feuchtigkeit versorgt werden. Das beugt fliegenden Haaren vor. Für mehr Volumen die Haare über Kopf auflockern und immer darauf achten, dass das Innenfutter der Mütze nicht rau ist."

Die Pantene Pro-V Rescue Shots sind als 15-ml-Ampullen in handlicher Größe einzeln als Repair Care Variante zu einem UVP** von 1,95 oder im Dreierpack der Superfood Variante (UVP** 3,95 €) erhältlich. Sie sind wiederverschließbar und eignen sich so perfekt für den mehrmaligen Einsatz zu Hause oder zum Mitnehmen auf Reisen. So ist das Pflegewunder für die kalten Tage immer griffbereit.

Wellness-Auszeit für die Haare

Winterzeit ist die perfekte Zeit für Me-Time: Ein ausgiebiges Bad ist die beste Gelegenheit, sich selbst und auch seinen Haaren etwas Wellness zu gönnen. In die Längen und Spitzen einmassiert oder mit einem grobzinkigen Kamm eingekämmt, sind die Pantene Pro-V Rescue Shots das ideale Spa-Treatment für die Haare. Die Kur entfaltet ihre Pflegekraft in nur 1 Minute und kann anschließend ausgewaschen werden. Dank der hohen Konzentration an Lipiden, die in die Schäden an der Oberfläche des Haares eindringen, wird das Haar gestärkt und erhält seinen Glanz zurück.

Schäden an der Haaroberfläche werden geglättet.

** Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter Gamble keinen Einfluss.

Über Procter Gamble

Procter Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ariel, Antikal, Braun, blend-a-dent, Clearblue, Dash, Fairy, Febreze, Gillette, Head Shoulders, Herbal Essences, Lenor, Meister Proper, Olaz, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene Pro-V, Persona, Swiffer und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter. com/PGDeutschland.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191113005331/de/

Contacts:

P&G Beauty, Markenkommunikation, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.

Heike Rübeling, Tel.: 06196 89 4431, E-Mail: ruebeling.h@pg.com



Brandzeichen Markenberatung und Kommunikation GmbH, Bahnstraße 2, 40212 Düsseldorf

Alessandra Strassner, Tel.: 0211 58 58 86 180, E-Mail: alessandra.strassner@brandzeichen-pr.de