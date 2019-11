OTI Greentech AG und Sorbwater Technology AS schließen erfolgsversprechende Vertriebsvereinbarung DGAP-News: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Vereinbarung OTI Greentech AG und Sorbwater Technology AS schließen erfolgsversprechende Vertriebsvereinbarung 13.11.2019 / 11:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- OTI Greentech AG und Sorbwater Technology AS schließen erfolgsversprechende Vertriebsvereinbarung Berlin, 13. November 2019 - Die OTI Greentech AG (ISIN DE000A2TSL22) (,OTI') hat mit der Sorbwater Technology AS, (,Sorbwater') eine Vereinbarung getroffen über die Nutzung der von Sorbwater entwickelten Technologie zur Aufbereitung von verschmutztem Wasser in industriellen Bereichen. Die Technologie bietet eine hervorragende Ergänzung zur bestehenden OTI-Produktfamilie und eröffnet zusätzliche Umsatz- und Ergebnispotenziale für beide Partner. Durch die von Sorbwater entwickelte Technologie können Ölrückstände in Brauchwasser und in industriellen Abwässern separiert werden. Hierzu werden dem zu reinigenden Wasser biologisch abbaubare Flockungsmittel (flocculants) zugefügt. Diese binden die Ölrückstände und treiben sie an die Wasseroberfläche, wo sie dann abgesaugt werden können. Einsatzmöglichkeiten ergeben sich u.a. im Rahmen des OTI/KMI Joint Ventures in den USA. . Die Kunden haben durch die Reinigung der Tankwagen große Abwassermengen, die durch die Verwendung von OTIs ECOSOLUT Produkten deutlich reduziert werden. Durch eine Zusatzbehandlung der Abwässer mit den Produkten von Sorbwater kann die kostenintensive nachgelagerte Abwasserbehandlung weitgehend vermieden werden. OTI hat bereits in Tests in den vergangenen Quartalen sehr gute Ergebnisse durch den Einsatz beider Produkte in modifizierten Anlagen erzielen können. OTI wird nun diese kombinierte Technologie weiterentwickeln und vermarkten. OTI ist von einer guten Marktakzeptanz für die gemeinsame ökologische Technologie überzeugt. Des Weiteren wird OTI die Technologie in anderen Konzernaktivitäten testen und einsetzen. Insbesondere im maritimen Bereich sind vielfältige Einsatzmöglichkeiten identifiziert worden. Dr. John C. Kisalus, CEO der OTI Greentech AG, erläutert: "Mit Sorbwater haben wir seit 2015 immer wieder operative Anknüpfungspunkte gehabt. Durch die Aktivitäten in den USA hat sich ein neues, sehr interessantes Anwendungsgebiet ergeben. Für OTI ist es eine logische Ergänzung des Angebots: auf der einen Seite reduzieren wir durch unsere ökologischen ECOSOLUT Produkte die Abwassermengen in Reinigungsprozessen signifikant, und nun können wir diese Abwassermengen auch noch ökologisch reinigen. Wir erwarten hierdurch nennenswerte und sehr profitable Systemumsätze in naher Zukunft." Über OTI Greentech AG OTI Greentechs patentierte, tensidbasierte Technologie ermöglicht innovative, nachhaltige und kosteneffiziente Lösungen für die verschiedensten Herausforderungen im Bereich Industriereinigung, mit potenziellen Anwendungsmöglichkeiten bei der Altlastensanierung. Durch ihre Tochtergesellschaften OTI Greentech Innovative Solutions und Uniservice Unisafe verfügt OTI Greentech über 30 Jahre Erfahrung. OTI Greentech Innovative Solutions bietet innovative nachhaltige Produkte und Lösungen für die Reinigung und Dekontaminierung von Öl-basierenden Verunreinigungen an und ist Inhaber der patentierten ECOSOLUT- Produktlinie. Über Uniservice Unisafe bietet OTI Greentech der globalen Schifffahrtsindustrie eine vollständige Palette von Produkten und Dienstleistungen in allen wichtigen Häfen weltweit an. Durch ein Joint Venture in den USA bietet der Konzern innovative, nachhaltige und maßgeschneiderte Lösungen für Kunden in der landbasierten industriellen Reinigung an. Der OTI GreentechKonzern hat aktuell über 20 Mitarbeiter in Europa und den USA. Die Aktien der OTI Greentech AG sind an der Düsseldorfer Börse notiert (WKN A2TSL2). Der Geschäftssitz ist in Berlin, Deutschland. Kontakt: OTI Greentech AG Dr. John C. Kisalus, CEO info@oti.ag Tel. +49 30 887 865 62 Friedrichstrae 79 10117 Berlin edicto GmbH Axel Mühlhaus, Dr. Sönke Knop sknop@edicto.de Tel. +49 69 905505-52 Eschersheimer Landstraße 42-44 60322 Frankfurt --------------------------------------------------------------------------- 13.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: OTI Greentech AG ISIN: DE000A2TSL22 WKN: A2TSL2