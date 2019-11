München (ots) - Nach der erfolgreichen Ausstrahlung von "Hartwig Seeler - Gefährliche Erinnerung" im Mai 2019 steht Matthias Koeberlin seit 29. Oktober 2019 erneut als Privatdetektiv Hartwig Seeler vor der Kamera. Sein neuer Fall "Ein neues Leben" (AT) führt den ehemaligen Polizisten, der sich nach dem Tod seiner Frau als Privatdetektiv selbstständig gemacht hat, nach Gozo, eine von 21 kleinen Inseln der Republik Malta. Eine ehemalige Kollegin hatte sich an ihn gewandt: Der Mann, der sie vor acht Jahren als Geisel gehalten hatte, wurde kürzlich aus dem Gefängnis entlassen, und nun fürchtet sie seine Rache; ihre Aussage hatte damals zu seiner Verhaftung geführt. Sie will verschwinden, spurlos. Und sie bittet Seeler, ihr dabei zu helfen, an einem weit entfernten Ort ein neues Leben beginnen zu können.Inszeniert wird "Hartwig Seeler - Ein neues Leben" (AT) wieder vom preisgekrönten Regisseur Johannes Fabrick, der auch das Buch schrieb. Neben Matthias Koeberlin spielen Emily Cox, Lasse Myhr, Dagny Dewath, Maximilian Brauer, Maximilian Grill, Monika Lennartz u. v. a."Hartwig Seeler - Ein neues Leben" (AT) ist eine Produktion der Hager Moss Film (Produzentin: Kirsten Hager, Producerin: Cosima Degler) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Carolin Haasis (ARD Degeto). Die Dreharbeiten in München und Gozo dauern bis 2. Dezember 2019 an. Ein Sendetermin im Ersten steht noch nicht fest.Foto über ardfoto.dePressekontakt:ARD Degeto, Kerstin Fuchs, Tel. 0173 5357048,kerstin.fuchs.fm@degeto.depr agentur deutz, Gitta Deutz, Tel. 0172 2079810,pr@presseagentur-deutz.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4438512