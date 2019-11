Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Für den DAX ist es in den vergangenen Wochen sehr gut gelaufen. Andreas Lipkow von Comdirect hat zuletzt aber durchaus Bremsspuren beobachtet. Der Experte verweist auf Themen wie den Handelsstreit, die den DAX belasten könnten. Positiv fällt Likpows Fazit zu den aktuellen Quartalszahlen aus. Sowohl Linde als auch die Deutsche Post und Infineon haben die Märkte in dieser Woche überzeugt. Trotzdem rät Lipkow dazu bei den Zahlen genau hinzusehen. Gerade bei Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe reiche es nicht mehr, nach Branchen zu bewerten. Außerdem geht es in der folgenden Sendung um den Goldpreis, den Singles' Day von Alibaba und die Aussichten chinesischer Aktien.