FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.11.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ITV PRICE TARGET TO 130 (120) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3800 (2800) PENCE - 'HOLD' - CANACCORD CUTS PARAGON GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 519 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1070 (1200) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 620 (610) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 525 (465) PENCE - 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2400 (2542) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 290 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 620 (641) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INTERTEK TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 5200 (5400) PENCE - GOLDMAN RAISES ITV PRICE TARGET TO 140 (124) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LEGAL & GENERAL GROU PRICE TARGET TO 260 (245) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 340 (315) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS LAND SECURITIES TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 735 PENCE - JPMORGAN CUTS ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 651 (661) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 4300 (4200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 1462 (1180) P - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS ITV TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 150 (125) PENCE - MORGAN STANLEY INITIATES CINEWORLD GROUP WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 200 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 7000 (6710) PENCE - 'EW' - MS RESUMES HIKMA PHARMACEUTICAL WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 1900 PENCE - PEEL HUNT CUTS BIFFA TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 260 PENCE - RBC CUTS AMERISUR RES. TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 17 PENCE - UBS CUTS TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 107 (110) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ITV PRICE TARGET TO 130 (125) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob