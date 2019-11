Vaduz (ots) - Am Dienstag, 12. November 2019, traf sich die Regierung mit dem Vorstand der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer (LIHK), um sich über aktuelle Themen der Wirtschaft auszutauschen.Das jährliche Herbsttreffen der Regierung mit dem LIHK-Vorstand fand am Dienstag in der Bacchusstube der Hofkellerei statt. Nach der Begrüssung durch Regierungschef Adrian Hasler und LIHK-Präsident Klaus Risch informierten die Vorstandsmitglieder über die momentane Lage in den LIHK-Mitgliedsunternehmen Klaus Risch fasste die Entwicklungen mit den Worten zusammen: "Liechtensteins Unternehmen konnten sich bislang mit viel Innovationskraft gut in den globalen Märkten positionieren, wobei die Aussichten klar schwierigere Zeiten ankünden. Umso wichtiger ist den Unternehmen ein regelmässiger Austausch zwischen Wirtschaft und Politik zur langfristigen Sicherung von attraktiven Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort."Im Anschluss ging Regierungschef Adrian Hasler auf die aktuelle Rahmenbedingungen des Landes sowie globale Herausforderungen ein. "Liechtenstein ist ein attraktiver Standort für Unternehmer und Unternehmen. Ein stabiler Staatshaushalt, Marktzugang und internationale Kooperationen sowie Innovationsfähigkeit stellen zentrale Rahmenbedingungen dar", betonte der Regierungschef. "Damit ist unser Land und insbesondere unser Wirtschaftsstandort für künftige Herausforderungen gewappnet, die zweifelslos auf uns zukommen." Zu diesen gehören die laufende Anpassung an die internationalen Standards und Regulierungen sowie die sich abzeichnenden Änderungen in der internationalen Konzernbesteuerung.Die Teilnehmer diskutierten des Weiteren über verschiedene Themen wie die ersten Erkenntnisse aus der Mobilitätsumfrage, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Aktivitäten der LIHK Mitglieder im Hinblick auf die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der UN.Der halbjährlich stattfindende Austausch zu wirtschaftlichen Themen wird sowohl von der Regierung wie auch dem LIHK-Vorstand als sehr wertvoll eingestuft.Kontakt:Horst Schädler, RegierungssekretärT +423 236 60 06Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100836590