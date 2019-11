Erfurt (ots) - Es gibt diese Momente, in denen man sich beim Lesen eines Buches oder Schauen eines Filmes vor Lachen kringelt, manchmal bis die Tränen kommen. Aber wieso und worüber lachen wir Menschen eigentlich? Moderator Tim Gailus trifft in der "Timster"-Sendung (KiKA/NDR/rbb) "Wie geht witzig" am 16. November um 17:00 Uhr diejenigen, die es wissen müssen: Dennis und Jesko, die hinter den erfolgreichen "Wumms"-Songs stecken, Cartoonist Joscha Sauer und Comedian Martina Schönherr.Wieso und worüber wir Menschen eigentlich lachen und was der Unterschied zwischen Humor und Witz ist, damit befassen sich Wissenschaftler*innen schon lange. Vor über 2.500 Jahren dachte der griechische Philosoph Platon darüber nach und sagte: Humor hat jemand, der es schafft, auch in schwierigen Situationen gelassen zu bleiben und ihnen etwas Lustiges abzugewinnen - ganz nach dem Motto "Humor ist, wenn man trotzdem lacht". Der Witz hat das Ziel, Leute zum Lachen zu bringen, mit einer Pointe, die Überraschung, Ironie oder ein Wortspiel sein kann.Tim trifft Joscha Sauer, Cartoonist von "nichtlustig", der erklärt, wann und warum seine Comics witzig sind. Er lässt sich von Dennis Kaupp und Jesko Friedrich, bekannt von den populären "Wumms"-Fußballparodien in den sozialen Netzwerken, erklären, was Satire ist und macht mit Martina Schönherr eine Lach-Challenge."Timster" ist das wöchentliche Kinder-Medienmagazin von KiKA, NDR und rbb. Gemeinsam mit seinen Zuschauer*innen entdeckt Moderator Tim Gailus die Welt der Medien: Es geht um Apps, Kinofilme, Bücher, ums Internet und Videospiele. "Timster" hilft Medieneinsteiger*innen, sich in der digitalen Welt zu orientieren. Die Sendung erklärt Medienphänomene, blickt hinter die Kulissen und regt an, Medien aktiv und kreativ zu gestalten. KiKA zeigt "Timster" immer samstags um 17:00 Uhr sowie jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player. Verantwortliche Redakteurin der Sendung "Wie geht witzig?" ist Ulrike Ziesemer vom NDR.Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf www.kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4438556