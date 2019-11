Die Schwächen in der Automotive-Industrie und im Maschinenbau machen sich auch in der Automatisierung bemerkbar. Andere Branchen konnten diesen Rückgang für Turck nur begrenzt abfangen."19 läuft nicht so rund wie 17 und 18", kommentierte Geschäftsführer Wolf auf der Jahrespressekonferenz der Unternehmensgruppe angesichts der schwächeren Geschäfte nach den vergangenen starken Jahren.

Stärkere Verluste vermieden

Wachstum verzeichnete der Automatisierungsspezialist vor Allem in Ländern, die weniger von Automobilindustrie geprägt sind. So stieg der Umsatz in der Region Südamerika um 10 %. In Deutschland betrug das Wachstum dagegen nur 1 %, in der Region EMEA 3 %. Umsatzverluste schrieben die Regionen Asien-Pazifik ...

