Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Pläne des US-Autobauers Tesla, eine sogenannte Gigafactory in der Nähe von Berlin zu bauen, begrüßt. "Die Entscheidung von Tesla, eine hochmoderne Fabrik für Elektroautos in Deutschland zu errichten, ist ein weiterer Beweis für die Attraktivität des Automobilstandortes Deutschland", ließ sich der CDU-Politiker am Mittwoch zitieren.



Es sei zugleich ein "Meilenstein" beim Ausbau von Elektromobilität und Batteriekompetenz, fügte Altmaier hinzu. Der Wirtschaftsminister sagte zudem am Mittwochmittag in Berlin, dass er damit rechne, dass durch die Ansiedlung "zukunftssichere Arbeitsplätze" in Deutschland entstehen. Tesla-Chef Elon Musk hatte die Pläne am Dienstagabend publik gemacht.