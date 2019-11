Vorsicht! Auch wenn die globalen Zeichen auf Entspannung in den Handelskonflikten hinweisen. Die Risiken aufgrund der jüngsten Handelsentscheidungen von US-Präsident Trump sind längst noch nicht verschwunden.

Mark Haefele ist Global Chief Investment Officer der UBS Global Wealth Management. Das UBS Global Wealth Management managet weltweit ein Anlagevermögen von rund einer Billion Dollar.

Anleger begrüßen jegliche Anzeichen einer Entspannung des Handelskonflikts. Die jüngsten Berichte deuten darauf hin, dass ein Handelsabkommen zwischen den USA und China eine Rücknahme bestehender Zölle beinhalten könnte - nicht nur einen Verzicht auf geplante Abgaben. Es könnte auch eine breit gefasste Vereinbarung für den Schutz des geistigen Eigentums und den Marktzugang umfassen. Noch wichtiger für Europa dürfte jedoch die Andeutung hochrangiger US-Vertreter sein, dass Washington möglicherweise auch von höheren Zöllen auf Autoimporte abrücken könnte.

Die Erleichterung über eine solche Entspannung der Handelsbeziehungen wäre weltweit zu spüren, aber nirgends mehr als in Deutschland. Die größte Volkswirtschaft Europas litt stärker als andere Länder unter der Verlangsamung der Industrienachfrage, die durch den Handelsstreit verschärft wurde. Rund 21 Prozent des deutschen BIP entfallen auf die Industrie, verglichen mit elf Prozent in den USA gemäß den jüngsten Weltbankdaten und neun Prozent in Großbritannien. Deutschland, der drittgrößte Autohersteller der Welt, der nach Angaben der Internationalen Automobilherstellervereinigung pro Jahr 85 Prozent mehr Autos produziert als die USA, hätte viel zu verlieren, wenn die USA den Autosektor mit Zöllen belegen würden.

Die globalen Aktien stiegen bereits vor einer definitiven Vereinbarung und erreichten im November Rekordhochs. Zu diesem Anstieg trugen aber auch andere positive Faktoren bei, wie etwa ein unerwartet geringer Rückgang der US-Gewinne im dritten Quartal und weitere Impulse ...

