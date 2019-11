Hamburg (ots) - Das Faktenkontor wurde von Focus Business als "Wachstumschampion 2020" ausgezeichnet. Die Hamburger Kommunikationsberatung gehört mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von 27 Prozent über einen Zeitraum von vier Jahren zur Top15 der wachstumsstärksten untersuchten Unternehmen aus der Branche "Werbung, Marketing und Medien".Für die Studie untersuchte das Institut Statista im Auftrag des Magazins Focus Business die Umsatzentwicklung von 1.654 eigenständigen Unternehmen aus 21 Branchen mit Hauptsitz in Deutschland in den Jahren 2015 bis 2018."Starker Content dank eigener Marktforschung, ein strategischer Blick auf Kommunikation und Pionierleistungen bei dem Einsatz Künstlicher Intelligenz in der PR - mit diesem Angebot treffen wir im Markt auf große Akzeptanz", erklärt Dr. Roland Heintze, Geschäftsführender Gesellschafter des Faktenkontors, den Erfolg der hanseatischen Agentur. "Besonders haben wir unser starkes Wachstum aber vor allem unseren engagierten Mitarbeitern und unseren treuen Kunden zu verdanken."Einen Großteil seiner Überschüsse hat das Faktenkontor in den vergangenen Jahren wieder reinvestiert und so weitere Umsatzsteigerungen ermöglicht. Die 2003 noch unter dem Namen Mummert Communications in Hamburg gegründete Kommunikationsberatung hat unter anderem neue Niederlassungen in Frankfurt a.M. und Berlin eröffnet sowie Ende 2017 die Digital-Agentur deep digital (vormals media makis) und Anfang 2018 die auf IT, Technologie- sowie Industriekunden spezialisierte Kommunikationsberatung Akima Media übernommen. Jüngstes Mitglied der Faktenkontor-Gruppe ist die MW Media Workshop GmbH, einer der führenden Anbieter beruflicher Weiterbildung in der Kommunikationsbranche.Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation. Branchenerfahrene Experten unterstützen Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie der Beratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen über klassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zu erreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung von Kampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. Das Faktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertes Mitglied des Hamburger Consulting Club e.V. (HCC). Besuchen Sie unsere neue Website: www.faktenkontor.de.Pressekontakt:Pressekontakt:Dr. Roland HeintzeFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Straße 37D-20459 HamburgTel.: 0 40/253 185-1 10Fax: 0 40/253 185-3 10E-Mail: Roland.Heintze@faktenkontor.dewww.faktenkontor.deOriginal-Content von: Faktenkontor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52884/4438612