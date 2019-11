Zürich (ots) - Das Migros-Kulturprozent und die FONDATION SUISA zeichnen zum dritten Mal kleine und mittelgrosse Schweizer Musikclubs aus. Das gemeinsame Fördergefäss «Cheers!» stärkt die Clubs mit insgesamt 50'000 Franken und verhilft ihnen zu mehr Aufmerksamkeit. Mit 20'000 Franken wird der ISC in Bern ausgezeichnet, je 10'000 Franken gehen an das Royal in Baden und Le Singe in Biel. Le Rez/Usine in Genf und SAS in Delémont erhalten je 5'000 Franken.Im Sommer 2019 haben das Migros-Kulturprozent und die FONDATION SUISA die Musikclub-Förderung «Cheers!» zum dritten Mal ausgeschrieben. Musikclubs, die auf ein kulturell herausragendes Livemusik-Programm und einen hohen Anteil an nationalen Bands und Nachwuchskünstlern setzen, stehen im Fokus der Förderung. 36 Musikclubs aus der ganzen Schweiz haben ihr Dossier eingereicht. Die Gewinner sind:- 20'000 Franken: ISC, Bern, BE, www.isc-club.ch- 10'000 Franken: Royal Baden, Baden AG, www.royalbaden.ch- 10'000 Franken: Le Singe, Biel/Bienne BE, www.lesinge.ch- 5000 Franken: Le Rez/Usine, Genf GE, www.kalvingrad.com- 5000 Franken: SAS, Delémont JU, www.sasdelemont.ch «Es braucht für Live-Musikclubs hohe Risikobereitschaft vor dem Hintergrund oft knapper Subventionen», begründet Philipp Schnyder, Jurymitglied und Projektleiter Pop beim Migros-Kulturprozent. «Die fünf prämierten Clubs bringen mit grossem Enthusiasmus Schweizer Musikerinnen und Musiker zum Publikum.»Urs Schnell, Jurymitglied und Direktor der FONDATION SUISA, fügt hinzu: «Obwohl die Situation der Clubs in der Schweiz unter anderem wegen strengerer rechtlicher Vorgaben schwierig ist, gibt es dank des Engagements der Betreiberinnen und Betreiber eine vielfältige Clubkultur.»Über die fünf prämierten ClubsISC (Bern)Der ISC kann zu Recht als Urgestein der Schweizer Clubszene bezeichnet werden. Seit fast 50 Jahren programmiert der Club am Puls der Zeit ein inklusives Programm. Die 20'000 Franken erlauben dem Club, weitere zukunftsfähige Formate zu entwickeln.Royal Baden (Baden)Mit den 10'000 Franken unterstützt «Cheers!» die vom Royal geplante transdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Musik und visueller Kunst. Das Royal zeichnet sich durch ein diesbezüglich zukunftsweisendes Programm aus.Le Singe (Biel)Das hochstehende, dichte Programm bringt lokale und internationale Acts zusammen. Der Beitrag unterstützt die Weiterentwicklung des Duo-Festivals und der Yagwud-Sessions, zweier für die lokale und die nationale Musikszene wichtiger Plattformen.Le Rez/Usine (Genf)Auch nach 30 Jahren ist der Club am Puls der Zeit und hat seine Dynamik bewahrt. Mit der Unterstützung leistet «Cheers!» einen Beitrag an die Jubiläumsaktivitäten von Le Rez.SAS (Delémont)Der Club beweist, dass auch in Randregionen mutig und eigenständig programmiert werden kann. Die 5000 Franken sind ein Beitrag an die Förderung und die Ausbildung des personellen Nachwuchses.PreisverleihungDie Preisverleihung findet an der Award-Show von m4music, dem Popmusikfestival des Migros-Kulturprozent, am Samstag, 21. März 2020, um 19.00 Uhr im Zürcher Schiffbau statt.Infobox Musikclub-Förderung «Cheers!»Die Musikclub-Förderung «Cheers!» des Migros-Kulturprozent und der FONDATION SUISA unterstützt Clubs einerseits finanziell. Andererseits soll die Auszeichnung zu mehr Aufmerksamkeit für die Belange der Clubs in den Gemeinden und Kantonen verhelfen: bei Politikern, Förderern, Anwohnern und den Medien. Im Fokus der Förderung stehen Musikclubs mit einem kulturell herausragenden Livemusik-Programm und einem hohen Anteil an nationalen Bands und Nachwuchskünstlern.Das Migros-Kulturprozent ist ein freiwilliges, in den Statuten verankertes Engagement der Migros für Kultur, Gesellschaft, Bildung, Freizeit und Wirtschaft. www.migros-kulturprozent.chDie FONDATION SUISA ist die gemeinnützige Musikförderstiftung der SUISA Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik. www.fondation-suisa.chKontakt:Migros-Kulturprozent: Philipp Schnyder von Wartensee, Festivalleiterm4music, Direktion Kultur und Soziales, Migros-Genossenschafts-Bund,Zürich, Tel. 058 570 30 17 philipp.schnyder@mgb.chFONDATION SUISA: Urs Schnell, Direktor der FONDATION SUISA,Tel. 021 614 32 72, urs.schnell@fondation-suisa.chOriginal-Content von: Migros-Genossenschafts-Bund Direktion Kultur und Soziales, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100009795/100836592