Vaduz (ots) - Der Fachbereich Chancengleichheit des Amts für Soziale Dienste lädt ein zur zweiten "Offenen Gesprächsrunde mit Frauen und Männern aus politischen Gremien" am Donnerstag, 21. November um 18.00 Uhr im Rathaussaal in Vaduz zu einem hochaktuellen Thema.Die Vertretung von Frauen in politischen Gremien ist seit den Gemeinderatswahlen so hoch wie nie. Landesweit beträgt der Frauenanteil auf Gemeindeebene 41%. Erstmals wurde auch im Oberland eine Vorsteherin gewählt. Wie kam es zu dem guten Ergebnis des Frauenanteils? Welche Faktoren haben hier zusammengespielt? Und was können für Schlüsse auch im Hinblick auf die kommenden Landtagwahlen 2021 gezogen werden?Informieren und DiskutierenDiesen und weiteren Fragen soll an der zweiten Offenen Gesprächsrunde des Fachbereichs Chancengleichheit des Amts für Soziale Dienste auf den Grund gegangen werden. Die Gesprächsrunde steht unter dem Motto "Informieren - Diskutieren - Austauschen." Dr.in Sarah Bütikofer, Politikwissenschaftlerin, Universität Zürich, hält zuerst ein Impulsreferat zu ihrer Studie "Wie kommt Frau zur Politik und was hält sie?".Im Anschluss stellen sich Rainer Beck, Vorsteher Planken (VU), Daniela Wellenzohn-Erne, Vorsteherin Triesen (VU), Maria Kaiser-Eberle, Vorsteherin Ruggell (FBP), Melanie Egloff-Büchel, Gemeinderätin Ruggell (FBP) und Stephan Gstöhl, Gemeinderat Vaduz (FL), in der ersten Podiumsrunde den Fragen der Moderatorin Petra Matt.In der zweiten Podiumsrunde steht das Vorgehen bei der Rekrutierungsphase bei den Gemeinderatswahlen 2019 im Zentrum. Was tun die Parteien, damit sich Frauen wie auch Männer frühzeitig für eine Kandidatur entscheiden und sich darauf vorbereiten können? Diese Thematik diskutiert Petra Matt mit Antje Moser (VU), Anja Meier-Eberle (FBP), Thomas Lageder (FL), Harry Quaderer (DU) und Thomas Rehak (DPL).AustauschenAnschliessend an die beiden Gesprächsrunden besteht die Möglichkeit, bei einem Apéro das Gehörte zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen.Der Anlass ist öffentlich. Anmeldungen werden gerne unter E-Mail info.cg@llv.li oder Telefon 236 60 60 entgegen genommen. Nähere Informationen zum Anlass sind unter www.asd.llv.li, Menüpunkt Chancengleichheit / Veranstaltungen zu finden.Kontakt:Amt für Soziale DiensteIsolde Meier, Fachbereich ChancengleichheitT +423 236 60 60Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100836591